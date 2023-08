66

レザーシューズ Wunderteam Wien 29.5cm オレンジ

即買OK

バンズ スケート ハーフキャブ vans HALF CAB ブルースリー



☆CONVERSE☆ AS (R) TREKWAVE OX

UNITED ARROWS & SONS

☆NIKE AIR FORCE 1 MID '07☆

adidas NMD R2 UAS

00s oakley flesh スリッポン 28cm

ユナイテッドアローズ別注

美品AIR FORCE1 LOW 28cm 2022年製

アディダス ノマド R2

アシックス 安全靴 限定カラー

ソックス スニーカー シューズ 2017年製

NEW BALANCE MTX580GA BLACK ゴアテックス

グレー ネイビー ホワイト 紺 灰 白 赤

【NIKE】美品 エア フォース 1 07 LV8 27.5cm

サイズUS10(28cm)

NIKE ダンク アンブッシュ 26cm

正規品 限定品 箱なし定価24,000円

ナイキ ターミネーター Low ミシガン

人気のソックス系スニーカーの代表格

nike wmns dunk low laser orange 28.0cm

NMDの中でも別注品で

MIZUNO WAVE PROPHECY LS 26.5cm

グレー系に紺で巧くまとまっていて

新品未使用 Maison MIHARA YASUHIRO PETERSON

シャープでクールな印象は勿論、

【廃版・入手困難・高級皮革】STAN SMITH/スタンスミス クラフトブルー

モードぽい雰囲気もあり

Y-3 KAIWA 27.5 ワイスリー スニーカー

こなれた感じだせます

airmax95 Safari nike エアマックス サファリ 27.5cm

流行の アスレジャー、ノームコア等によくあいます

HAL STUDIOS × ASICS /GEL-1130 MK II

スウェットパンツ、パワータイツ等に相性良く

air jordan 1 all star 28.5cm カメレオン

ストリートは勿論、ジム等でのワークアウトにもブースト搭載で最適

ナイキ エアマックス 95/オーロラ レントゲン DNA

野暮ったさ皆無の洗練されたデザインで存在感抜群

New balance 1500 スニーカー

エアジョーダン1 OG、ダンク dunk sb、エアマックス95等と違い出せます

LANVIN ランバン RUNNING SNEAKER

エアリフト、ポンプフューリー、イージーブースト350、ウルトラブースト、NMD r1等と履き比べて面白い

NIKE DUNK LOW Barber shop

ロンハーマン、fcrb、APC等にも最適

美品 海外限定モデル✨Merrell Moab2 モアブ Ventilator



マル秘 今週限定値下げ 激レア ニューバランス カモフラ アメリカ製 激レア

試着程度、使用感ほぼなし 美品

NIKE AIR MAX 90 QS MARS LANDING 26cm

試着、製造工程並びに保存時に付着したと思われる極軽微な薄汚れミッドソールあり

ナイキ ヴェイパーフライネクスト% ブライトマンゴー 25.5cm

ソール減りなし

28.5cm adidas SAMBA OG Khaki Brown

完品を御希望の方、上記の点など気になる方は取引お控え下さい

限定モデル【リーボック】ポンプフューリー マルチカラー[26.5]V47514

状態9/10位

adidas Clarks 8th Street Samba 42

状態当方の主観

NIKEボクシングシューズ ハイパーko

見落としている点があるかもしれませんが御了承ください

JIMMY CHOO メンズ スニーカー

御理解あるスムーズな方で

Nike WMNS Cortez PRM "Black"

状態を極端に気にされる方並びに神経質な方の取引お断り

新品未使用 NIKE DUNK LOW RETRO GREY FOG 26.5



27.5cm【極美中古品】ナイキ エアフォームポジット プロ ドクター ドゥーム

靴スニーカーの出品物に関して

ADIDAS EQT SUPPORT ADV UNDEFEATED

基本的に中古品(稀に出品する新品デッド含む)で製造から年月が経過しているものが殆どですので

NIKE UNDERCOVER ダンク Dunk High Chaos 29.5

(出品前、発送前の最低2度以上)入念に状態確認し状態の詳細は勿論

BALLAHOLIC ASICS アシックス UNPRE ARS LOW 27

分かるものには出来る限り製造年代も商品説明に記載していますが

CONVERSE DECKSTAR SK BoTT

素材によっては経年劣化による加水分解、内部での破損、ソールの剥がれ寸前など

ナイキ ダンク ロー チャンピオンシップ ゴールデンロッド

目視で表面からの確認ではどうしても分からないものもございますし

【TW様専用】Alexander Mcqueen(26-26.5の方にオススメ)

その点に関して御理解いただける方のみの取引でお願いします

grounds mikiosakabe グラウンズ スニーカー

又、発送後の状態変化など補償はいたしかねます

28cm NIKE AIR FORCE 1 LOW air force 1

気になる点がある場合は入札前に入念に御質問ください

NIKE TERMINATOR HIGH PRM ナイキ ターミネーター

プロフィールもあわせて必読ください

adidas SAMBA CLASSIC サンバ クラッシック 28.5cm

入札いただいた時点で上記の点並びにプロフィール内容御理解いただいたものとみなし取引させていただきます

YOAK スニーカー ULYSE CA

フットスケープ ウーブン出品

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

66即買OKUNITED ARROWS & SONS adidas NMD R2 UAS ユナイテッドアローズ別注 アディダス ノマド R2 ソックス スニーカー シューズ 2017年製 グレー ネイビー ホワイト 紺 灰 白 赤サイズUS10(28cm)正規品 限定品 箱なし定価24,000円人気のソックス系スニーカーの代表格NMDの中でも別注品でグレー系に紺で巧くまとまっていてシャープでクールな印象は勿論、モードぽい雰囲気もありこなれた感じだせます流行の アスレジャー、ノームコア等によくあいますスウェットパンツ、パワータイツ等に相性良くストリートは勿論、ジム等でのワークアウトにもブースト搭載で最適野暮ったさ皆無の洗練されたデザインで存在感抜群 エアジョーダン1 OG、ダンク dunk sb、エアマックス95等と違い出せます エアリフト、ポンプフューリー、イージーブースト350、ウルトラブースト、NMD r1等と履き比べて面白い ロンハーマン、fcrb、APC等にも最適試着程度、使用感ほぼなし 美品試着、製造工程並びに保存時に付着したと思われる極軽微な薄汚れミッドソールありソール減りなし完品を御希望の方、上記の点など気になる方は取引お控え下さい状態9/10位状態当方の主観見落としている点があるかもしれませんが御了承ください御理解あるスムーズな方で状態を極端に気にされる方並びに神経質な方の取引お断り靴スニーカーの出品物に関して基本的に中古品(稀に出品する新品デッド含む)で製造から年月が経過しているものが殆どですので(出品前、発送前の最低2度以上)入念に状態確認し状態の詳細は勿論分かるものには出来る限り製造年代も商品説明に記載していますが素材によっては経年劣化による加水分解、内部での破損、ソールの剥がれ寸前など目視で表面からの確認ではどうしても分からないものもございますしその点に関して御理解いただける方のみの取引でお願いします又、発送後の状態変化など補償はいたしかねます気になる点がある場合は入札前に入念に御質問くださいプロフィールもあわせて必読ください入札いただいた時点で上記の点並びにプロフィール内容御理解いただいたものとみなし取引させていただきますフットスケープ ウーブン出品

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

ワコマリア コンバースナイキ エアモアアップテンポ モアテン コバルトブリス 28.5cmNew Balance M990GL6 /990v6ナイキ エアフォース1 アンディーフィーテッド UNDEFEATEDMM6 Maison Margiela メゾンマルジェラ スニーカーOff-White×NIKE JORDAN 1 UNC値下げ中!!air ship every game美品 25㎝ コンバース オールスター ハイカット usa製エアジョーダン1 MID 即購入可能【レア】ONE STAR J(WHITE/WHITE)