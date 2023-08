Electro Ex Machinaご来店誠にありがとうございますm(_ _)m 当ショップの商品は全て新型コロナウィルス感染対策、消毒、動作確認、清掃等を実施しております。ご安心してご閲覧宜しくお願い致しますm(_ _)m

【プロフのご朗読、宜しくお願いします】

☆ お勧めPOINT ☆

■ Macに興味がある

■ 面倒な設定をしたくない。

■ Wi-Fiなくてもデザリング共有でご利用出来ます♪

■ スペースとらないデスクトップ♪

■ SSDに換装出来る長寿型♪

MGEM2J/A

◉詳細は画像2、3枚目

◉office付きません

BLUETOOTH有

CPUコア数: 2

CPUメーカー: INTEL

HDMI端子有無: HDMI有

OS VERSION_PC: OS X YOSEMITE

WIMAX: NO

color: SILVER

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド: Intel

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 5000

ストレージ種類: HDD 500GB

チップセットブランド: INTEL

チップセット種類: CPUに内蔵

パソコン・タイプ: デスクトップパソコン

プロセッサタイプ4: Core i5

ラムメモリ: 4GB

Apple Diagnostics: 問題無し

アクティベーションロック解除

【現状構成】リストア

商品はApple Macminiです♪小スレ、小傷等ございますが目立つ傷の無い良品と感じます(^^)♪ストレージの消耗により起動が遅い時もありますが、SSDにも換装出来る優れもの♪TVにも出力出来るのでMacを経験されてみたい方にお勧めの一品☆是非、この機会に如何でしょうか?OSはMontereyにまで格上げ可能です♪

【出品内容】

本体、電源ケーブル、冊子、元箱

【ご注意内容】

起動動作は確認済みですが小さな傷、汚れ、ムラ等は中古につきご了承下さい。配送中の破損は配送業社とのご解決宜しくお願い致します。再箱ご了承下さい。【神経質】な方、固くお断りします。不明点はコメント宜しくお願い致します。他サイト掲載、売却しだい削除致します。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

