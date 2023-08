「Le mont st michel」

カーハート ダック コーデュロイ ツナギ オールインワン パンツ USA古着

人気のアイテムでありブランドもモン・サン・ミシェルのモールスキンになります、希少な一着になります。

素材:モールスキン

サイズ

ウエスト52cm

ワタリ30cm

股下75cm

裾幅21cm

※多少の誤差はご了承ください。

圧縮しての発送になります。

汚れや写真5枚目に穴がありますが殆ど目立ちませんヴィンテージにご理解ある方のみご購入下さい。

【フォロー割引き】

4000円以上7000円以下200円オフ

7001円以上9999円以下300円オフ

10000円以上500円オフ

フォローして頂きコメントいただければ値段変更致します。

ベンタイル イギリス フランス ビンテージ ヨーロビンテージ French army、ADOLPHE LAFONT ブラックモールスキン black moleskin jacket フレンチ フランス フランス軍 ビンテージ Le mont st Michel フランス軍、フレンチビンテージ、フレンチワークウェア、モールスキン、ブラックモールスキン、モンサンミッシェル、アドルフラフォン、M35、M38、M47、M52、デッドストック、royalnavy、RAF、イギリス軍、ヨーロッパ古着、ラルフローレン、RRL、ミリタリー、ビンテージ、ミリタリービンテージ 、ミリタリー、軍モノ、ヨーロッパビンテージ 、ユーロビンテージ、モーターサイクルコート、モーターサイクルジャケット、NATO グランパ グランパシャツ、フランス軍

管理番号:953

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルモンサンミッシェル 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルモンサンミッシェル 商品の状態 傷や汚れあり

