ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。大人気ブランド「ブリーフィング」の中でも入手困難な商品、フォールドトートバッグです。見た目以上に大容量のため、通勤や通学、普段使いなど、あらゆるシーンで利用できる大変便利な商品です。【商品】BRIEFING ブリーフィング トートバッグ FOLD TOTE made in USA 米国製※既に完売品のため、大変希少な商品です。【コンディション】目立つ傷汚れありません。底のスレもありません(7-8枚目の画像)バック内も綺麗です。(9-10枚目の画像)使用感も少ないため、良い状態でお譲りできます。【付属品】なし【サイズ】縦幅 36.5-45cm横幅 34cmマチ 16cm※平置き実寸です。※採寸による若干の誤差はご了承下さい。【カラー】ブラック 黒 【素材】バリスティックナイロンカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロン

