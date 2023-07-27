非常に高い品質 stone island ストーンアイランド Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

カラー···ブルー

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袖丈···長袖

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柄・デザイン···無地

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ネック···クルーネック

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季節感···春、秋、冬

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正規品 Palm Angels LA Sprayed Logo ロンT

定価33000円

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ウィンダンシー 2点購入



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チェンソーマン glamb レゼ ロンT サイズM 完売品

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、秋、冬定価33000円分厚めの長袖です！生地がしっかりしてるので晴れてる日ならこれ一枚にアクセサリーで抜群に決まると思います！しかし、胸元に油汚れが、、、クリーニングで染み抜きすれば取れると願っていますが、ご理解ある方お願い致します！ご検討お願い致します！注意事項↓※購入後、商品に問題があっても返金返品はご遠慮下さい。※別でも、売り出しており、そちらで売れると急遽出品を取り消す事がありますがご理解下さい。値下げ対応します！！！

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

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