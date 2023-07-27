新作人気モデル takahalu2825 様専用　moussy サイズ2 ロングワンピース

カラー···ブラック

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柄・デザイン···無地

新品タグ付き◎ eimy istoire ロングワンピース

袖丈···半袖

着物リメイク 白大島紬 ロングフレアワンピース（後ろVネック）着丈121㎝



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2週間前に購入。

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自宅での試着のみになります。

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サイズ 2

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ブラックバイマウジー

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···半袖2週間前に購入。自宅での試着のみになります。タグは切ってありますがあります。サイズ 2検品していますが見落としありましたらご了承ください。商品の突然の削除ありますのでよろしくお願いします。ブラックバイマウジーアズールワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

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