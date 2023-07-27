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超特価激安 新品 日立 PKV-BK3K 掃除機

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【未使用品】IROBOT 780 ルンバ

EICOBOT. ロボット掃除機
アルミを採用した小型・軽量の「ハイパワー3Dファンモーター」を搭載した本体、軽量延長パイプ、「自走コンパクトヘッド」により、標準質量1.1kg（本体質量0.80kg）を実現。
Shark コードレススティッククリーナー FLEXモデル CS501JRG
軽量延長パイプは、「トポロジー最適化」技術を応用し、部分的に延長パイプの薄肉化を行うことで軽量と強度の両立を実現しました。
ダイソンコードレス掃除機　V８プラス
軽さと強力パワーを両立しているので、スティックでもハンディでもラクにお掃除できます。

ジャンク品！ダイソンv８付属品&スタンド

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商品の状態新品、未使用

レイコップ　RS4-100jpwh
ご覧いただきありがとうございます。アルミを採用した小型・軽量の「ハイパワー3Dファンモーター」を搭載した本体、軽量延長パイプ、「自走コンパクトヘッド」により、標準質量1.1kg（本体質量0.80kg）を実現。軽量延長パイプは、「トポロジー最適化」技術を応用し、部分的に延長パイプの薄肉化を行うことで軽量と強度の両立を実現しました。軽さと強力パワーを両立しているので、スティックでもハンディでもラクにお掃除できます。

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超特価激安 新品 日立 PKV-BK3K 掃除機

9分钟前

超特価激安 新品 日立 PKV-BK3K 掃除機

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12e16e102254
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