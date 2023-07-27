超特価激安 新品 日立 PKV-BK3K 掃除機

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【未使用品】IROBOT 780 ルンバ



EICOBOT. ロボット掃除機

アルミを採用した小型・軽量の「ハイパワー3Dファンモーター」を搭載した本体、軽量延長パイプ、「自走コンパクトヘッド」により、標準質量1.1kg（本体質量0.80kg）を実現。

Shark コードレススティッククリーナー FLEXモデル CS501JRG

軽量延長パイプは、「トポロジー最適化」技術を応用し、部分的に延長パイプの薄肉化を行うことで軽量と強度の両立を実現しました。

ダイソンコードレス掃除機 V８プラス

軽さと強力パワーを両立しているので、スティックでもハンディでもラクにお掃除できます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。アルミを採用した小型・軽量の「ハイパワー3Dファンモーター」を搭載した本体、軽量延長パイプ、「自走コンパクトヘッド」により、標準質量1.1kg（本体質量0.80kg）を実現。軽量延長パイプは、「トポロジー最適化」技術を応用し、部分的に延長パイプの薄肉化を行うことで軽量と強度の両立を実現しました。軽さと強力パワーを両立しているので、スティックでもハンディでもラクにお掃除できます。

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ジャンク品！ダイソンv８付属品&スタンドレイコップ RS4-100jpwh