ご覧いただきありがとうございます。70〜80s リーバイス517 ブーツカット USA製70〜80年代 米国製の517になります。ボタン裏刻印 515ZIP TALON 42裾は恐らく詰めてます(シングルステッチ)オレンジタブ左太ももあたりに2箇所ダメージあり(写真参照)色落ちはまだまだ楽しめそうです。実寸(平置き、素人採寸)ウエスト 44cm股上 32cm股下 74cm裾幅 23cmサイズ表記は36ですw36 L30ヴィンテージ の性質上、NCNRでお願いします。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#USED #古着フレアサドルマンベルボトム68464666紙パッチスモールe赤耳黒カン

