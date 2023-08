✳アイテム

HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー 折り畳み 麦わら帽子

HELEN KAMINSKI 麦わら帽子

ラフィア リボン ブルー

刻印

*サイズ

実寸 頭まわり 54cm ツバ 9cm 高さ 10cm

平置き実寸。着画はお断りしています。

*状態B

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

C 特有の USED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思います。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品、難あり品

*小物はアイテムに含まれません

*カラー

ベージュ

リボン ネイビーブルー

*素材

ラフィア

*大手リサイクルショップで購入しました。

*中古品であることをご了承のうえ、ご購入をお願い致します。

*配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

*

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✳アイテムヘレンカミンスキー HELEN KAMINSKI 麦わら帽子ラフィア リボン ブルー刻印*サイズ実寸 頭まわり 54cm ツバ 9cm 高さ 10cm平置き実寸。着画はお断りしています。*状態BS 新品・タグ付きA 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。C 特有の USED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思います。D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。E ジャンク品、難あり品*小物はアイテムに含まれません*カラーベージュリボン ネイビーブルー*素材ラフィア*大手リサイクルショップで購入しました。*中古品であることをご了承のうえ、ご購入をお願い致します。*配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。*

