【残りわずか】 Valentino デザイン ブラックシャツ シャツ

ブランド:Valentino

1 piu 1 uguale 3 キューバシャツ定価52,800円

サイズ:38

フラットヘッド 長袖シャツ、フェローズ 長袖Tシャツ

着用感:170cm 55kg でやや大きめです。オーバーサイズ

Suprad 様CE COLOUR SCHEME OPEN SHIRT

状態:目立つ傷や汚れはなく中古品としては美品の状態です。香水の匂いが少しついてます。古着にご理解のある方のみご購入下さい。

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カラー:ブラック

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素材:ポリエステル、ポリウレタン、コットン

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ブラックのオーバーサイズシャツです。

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ベルトデザインの丈がかなりかっこいいです。

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#Valentino #バレンティノ #ヴァレンティノ #シャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド:Valentinoサイズ:38着用感:170cm 55kg でやや大きめです。オーバーサイズ状態:目立つ傷や汚れはなく中古品としては美品の状態です。香水の匂いが少しついてます。古着にご理解のある方のみご購入下さい。カラー:ブラック素材:ポリエステル、ポリウレタン、コットンブラックのオーバーサイズシャツです。ベルトデザインの丈がかなりかっこいいです。#Valentino #バレンティノ #ヴァレンティノ #シャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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