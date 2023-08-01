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【残りわずか】 Valentino デザイン ブラックシャツ シャツ

商品の説明

ブランド:Valentino
1 piu 1 uguale 3 キューバシャツ定価52,800円
サイズ:38
フラットヘッド　長袖シャツ、フェローズ　長袖Tシャツ
着用感:170cm 55kg でやや大きめです。オーバーサイズ
Suprad 様CE COLOUR SCHEME OPEN SHIRT
状態:目立つ傷や汚れはなく中古品としては美品の状態です。香水の匂いが少しついてます。古着にご理解のある方のみご購入下さい。
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カラー:ブラック
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素材:ポリエステル、ポリウレタン、コットン
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ブラックのオーバーサイズシャツです。
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ベルトデザインの丈がかなりかっこいいです。
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#Valentino #バレンティノ #ヴァレンティノ #シャツ

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴァレンティノ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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tender co type483 long sleeve tesseract

GUY ROVER / beams別注 ミリタリー シャツ
ブランド:Valentinoサイズ:38着用感:170cm 55kg でやや大きめです。オーバーサイズ状態:目立つ傷や汚れはなく中古品としては美品の状態です。香水の匂いが少しついてます。古着にご理解のある方のみご購入下さい。カラー:ブラック素材:ポリエステル、ポリウレタン、コットンブラックのオーバーサイズシャツです。ベルトデザインの丈がかなりかっこいいです。#Valentino #バレンティノ #ヴァレンティノ #シャツ

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴァレンティノ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【残りわずか】 Valentino デザイン ブラックシャツ シャツ

4分钟前

【残りわずか】 Valentino デザイン ブラックシャツ シャツ

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