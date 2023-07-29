春夏新作 ワイルドスピード ファミリーカード　77 その他

『ワイルドスピード ファイヤーブースト』公開を記念して実施された、ワイスピカーツアー2023の参加者の中から、抽選で100名のみに配布された限定品のプラスチック製カードです。東京・調布会場、ナンバーは077です。
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ワイルド・スピード ファイヤーブースト
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5/19上映「最終章」のカード
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1会場抽選 100枚限定配布品！
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シャドウバースエボルヴ サイレンススズカsp
ファミリーナンバー
ナウオアネバー ホーリーエンド
5/20 CHOFU 77番
【未開封】 リザードンEX レックウザEX✖︎2
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’77 PONTIAC FIREBIRD T/Aのような番号になります
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初期傷等気になさる方は、ご遠慮下さい。
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即購入可。簡単な防水・折れ防止加工後、迅速に発送いたします。
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『ワイルドスピード ファイヤーブースト』公開を記念して実施された、ワイスピカーツアー2023の参加者の中から、抽選で100名のみに配布された限定品のプラスチック製カードです。東京・調布会場、ナンバーは077です。ワイルド・スピード ファイヤーブースト 5/19上映「最終章」のカード1会場抽選 100枚限定配布品！ファミリーナンバー5/20 CHOFU 77番ラッキー7で’77 PONTIAC FIREBIRD T/Aのような番号になります初期傷等気になさる方は、ご遠慮下さい。即購入可。簡単な防水・折れ防止加工後、迅速に発送いたします。ワイルドスピード ワイスピ ダッジチャージャー 車 ヴィンディーゼル カーアクセサリー グッズ 限定