優れた品質 【90sヴィンテージナイキ】XL肉厚 刺繍 スウェットトレーナー黒緑nike. スウェット

閲覧ありがとうございます。

.

.

.

.

.

.

-------------商品説明-------------

90年代ヴィンテージ ナイキの肉厚刺繍ロゴ切り替えスウェットトレーナーのご紹介です。

かなり希少な良いデザインです。

肉厚な裏起毛生地で、メンズXLサイズでゆるっと着用出来ます。

バックのレトロな刺繍ロゴや、肩のグリーンの切り替え、袖先の赤いライン、サイドスリットなどデザイン、生地感、サイズ感が完璧なスウェットです。

カーハートなどのバギーシルエットのワークパンツやトミーヒルフィガーやラルフローレンなどの太めのパンツに合わせたり、女性の方であればスカートに合わせても可愛いと思います。

採寸

着丈前61.5cm,着丈後ろ66cm,身幅67cm,肩幅63cm,袖丈58.5cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

素材/綿80%,ポリエステル20%

原産国/中国製

状態/背タグ切れていますが脇タグから90年代の銀タグだと思います。

また、やや毛羽立ちがありますが、良いアジだと思います。

特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

.

.

.

.

.

.

*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。

*タバコ吸いません、ペット飼っておりません

.

.

.

☆フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。

〜2999円→100円引き

〜4999円→200円引き

〜9999円→300円引き

10000円〜→500円引き

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

