優れた品質 【90sヴィンテージナイキ】XL肉厚 刺繍 スウェットトレーナー黒緑nike. スウェット

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商品の情報
|商品のサイズ
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|ブランド
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|商品の状態
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閲覧ありがとうございます。不定期で¥300で価値ある古着をプレゼントしています。フォロー頂くと通知がいき、プレゼントGetしやすくなります。ご興味ある方是非フォロー下さい！...☆即購入大歓迎☆フォロー割引実施中(値引き額は下部参照下さい)...ブランド/#nike #ナイキサイズ/XLカラー/黒ブラック 緑グリーン-------------商品説明-------------90年代ヴィンテージ ナイキの肉厚刺繍ロゴ切り替えスウェットトレーナーのご紹介です。かなり希少な良いデザインです。肉厚な裏起毛生地で、メンズXLサイズでゆるっと着用出来ます。バックのレトロな刺繍ロゴや、肩のグリーンの切り替え、袖先の赤いライン、サイドスリットなどデザイン、生地感、サイズ感が完璧なスウェットです。カーハートなどのバギーシルエットのワークパンツやトミーヒルフィガーやラルフローレンなどの太めのパンツに合わせたり、女性の方であればスカートに合わせても可愛いと思います。他にも選りすぐりのナイキ多数出品中です。#digdugナイキフォロー割引他にもイケてるスウェット多数ご紹介しています。#digdugスウェットフォロー割引Dig-Dug全商品#UsedselectDigDug------------------------------採寸着丈前61.5cm,着丈後ろ66cm,身幅67cm,肩幅63cm,袖丈58.5cm＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。素材/綿80%,ポリエステル20%原産国/中国製状態/背タグ切れていますが脇タグから90年代の銀タグだと思います。また、やや毛羽立ちがありますが、良いアジだと思います。特筆すべき傷、汚れはありません。古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。...関連商品#DigDug90s...＊商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。＊タバコ吸いません、ペット飼っておりません...☆フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。〜2999円→100円引き〜4999円→200円引き〜9999円→300円引き10000円〜→500円引きB-3
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