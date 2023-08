新品未使用 UNDERCOVER アンダーカバー 2個

『CAN YOU FEEL MY LOVE BUZZ?』バングル

ゴールド

シルバー

サイズfree 内径約17cm ※狭めたり広げたり調整出来ます

限定モデル

undercover

silver 925

素材は925になります。

まだ塗装も残っており、使用するたびに経年変化も楽しめるバングルになります。

是非この機会にご検討下さい。

◎インターネットにて購入しました。正規店での購入ではございませんので、予め御了承ください。

格安出品の為NCNRで御願い致します。

JONIO私物愛用 2016/SS THE GREATEST期 NIRVANA/LOVE BUZZ 歌詞刻印

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

