ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

こちらはTravis Scott Rodeo Tour 2016 のtシャツになります。

アメリカから直接購入したものになります。

とても入手困難なデザインとなっております。

なかなか流通することがない貴重な古着となっております。

〇表記サイズ

・Men's XXL

〇実寸サイズ

・着丈 76

・肩幅 67

・身幅 64

・袖丈 26

〇状態

ヴィンテージ加工がされているため所々小穴、シミがありますが綺麗な状態だと思います。

古着なので多少の使用感はあると思います。

送料無料 即購入〇

#Negozio_全商品はこちら

#Negozio_シャツはこちら

送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。

多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。

発送は3日以内に致します。

商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!

よろしくお願いします<(_ _)>

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはTravis Scott Rodeo Tour 2016 のtシャツになります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ ・Men's XXL〇実寸サイズ ・着丈 76 ・肩幅 67 ・身幅 64 ・袖丈 26〇状態ヴィンテージ加工がされているため所々小穴、シミがありますが綺麗な状態だと思います。古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料 即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!よろしくお願いします<(_ _)>

