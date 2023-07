CAMPER/Beetle/25.5㎝/カンペール/ビートル

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド カンペール 商品の状態 未使用に近い

CAMPER/Beetle/25.5㎝/カンペール/ビートル*サイズ:EU40(25.5㎝)*購入価格25,000円程度*数年前にスペインで購入しましたが、履く機会がありませんでした。*日本未発売カラーかと思われます!*試着のみのほぼ新品ですが、中古品ということをご理解ください。*箱をビニール等で包んで発送する予定です。*何かあればコメントください【注意事項 ※下記に同意のうえ購入してください。】■大変申し訳ありませんが仕事の出張が多く、連絡や発送の対応がすぐにできないことがあります。■交渉中であっても、提示額で購入される方や先に購入された方を優先します。■基本的に取り置き(専用)はいたしません。■質問への回答が遅れる場合や、回答できない場合があります。■気づかない点もあるかもしれないので、完璧を求める方や、細かい方はご遠慮下さい。■不明な点がある方はコメントいただき納得のうえでご購入ください。■発送は丁寧に行いますが、自前のダンボールや袋を利用した素人梱包となります。■「購入者都合による再発送」や「返品」の送料は購入者負担とさせていただきます。■連休や年末年始及びその前後にご購入いただいた場合は、発送まで時間を要する場合があります。

