如何にもエルメスと言う感じのオレンジ色の金メッキカフスです。

Hermès エルメス カフス セリエ ゴールド

小さい方に極小さい四角のマークが有り、コレは純金又は14金などを示すマークかと、喜んで拡大鏡で見ました。

しかし2英字の間にハートマークが有るエルメスである事を示す単なるマークでした。 この為単に金メッキの品であると分かりました。

使った記憶は無いのですが入手から一応時間が経っているので未使用に近いとしました。 エルメスの箱は外観は全く問題無く綺麗なままなのですが、キチンとしまわずに蓋をしていた様で時間と共に消えるかも知れませんが、内側のクッション部に若干凹みが有ります。

カラー···オレンジ

材質···その他金属

カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

