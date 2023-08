新しいスタイル 凪　誠士郎　ブルーロック×サンリオ　ちびぐるみ　vol.2 キャラクターグッズ

✴︎商品内容✴︎

凪 誠士郎 ブルーロック×サンリオキャラクターズ ちびぐるみ vol.2

✴︎発送方法✴︎

ゆうゆうメルカリ便 (匿名発送)

✴︎梱包方法✴︎

OPPにいれ、封筒にて発送致します。

圧縮して発送予定です。

✴︎注意点✴︎

プライズ品ですので初期の汚れやほつれがあるかもしれません。

神経質な方はご購入をお控えください。

✴︎その他✴︎

他のお品物とおまとめてですと1点につき100円引きしていきます。

在庫が複数あるものもございますので、ご希望の際もコメント下さいませ。

コンビニ支払いの場合は24時間以内のお支払いが出来る方のみでお願いします。

それ以外は即購入可能ですのでよろしくお願い致します。

✴︎検索ワード✴︎

凪

誠士郎

ブルーロック

ブルロ

サンリオキャラクターズ

サンリオ

シナモン

シナモロール

ぬい

ぬいぐるみ

ちびぐるみ

プライズ

namco

コラボ

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類···プライズ/一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

