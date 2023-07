YEEZY 500 SUPER MOON YELLOW

アディダス イージー 500

スーパームーンイエロー

コレクション整理の為出品します。

付属品-箱

20回程は着用しました。各所に多少ヨゴレ有。

清掃しながら履いていたので比較的綺麗かとは思います。

※あくまで中古品になるので神経質な方は購入しないで下さい。

※なるべく簡易梱包で発送致します。

※NCNRでお願い致します。

Kanye West カニエ ウエスト Ye

カラー···イエロー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

