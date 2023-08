【美品】バレンシアガ BALENCIAGA メンズ パンツ スラックス 46 M 81 ベージュ 無地 イタリア製

●シルエット詳細

*バレンシアガ BALENCIAGAの ノータックパンツ。

*人気のアメリカンテイスト、アイビーを意識したシルエットと、打ち込みのしっかりしたウール混素材を使用。

*コーディネートしやすい薄めのベージュのお色目。

...裾のアップ画素が1番近い色柄です。

画像にてご確認ください。

ベージュのチノパンと同じようにカラーコーディネートして頂いても更にドレッシーな感覚が出てとってもお洒落です。

●サイズ 46 (81)

ウエスト実寸 83.0cm

...ローライズの為実際には81cmくらいの方で丁度良いサイズ。

股上 23.0cm

股下 70.5cm

渡り幅 30.5cm

膝幅 21.0cm

裾幅 18.0cm

●コチラの商品と同サイズもその他出品しております

下記キーワードをクリックしてみて下さい。

#ユキの出品リストメンズM

●イタリア製

●状態

目立つキズや汚れ、目とび等はなく美品。

あくまでも個人所有品の中古品として出品しているご理解を頂いた上、

素人検品による細かい傷や汚れ等の見落としはお許し下さい。

購入後のサイズ選択ミスや色柄のお好み違いによる返品やクレームにはお応え致しかねますので、完全な物をお探しの神経質な方は購入をお控え下さい。

●検索キーワード

#バレンシアガ

#BALENCIAGA

#グッチ

#GUCCI

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】バレンシアガ BALENCIAGA メンズ パンツ スラックス 46 M 81 ベージュ 無地 イタリア製●シルエット詳細*バレンシアガ BALENCIAGAの ノータックパンツ。*人気のアメリカンテイスト、アイビーを意識したシルエットと、打ち込みのしっかりしたウール混素材を使用。*コーディネートしやすい薄めのベージュのお色目。...裾のアップ画素が1番近い色柄です。画像にてご確認ください。ベージュのチノパンと同じようにカラーコーディネートして頂いても更にドレッシーな感覚が出てとってもお洒落です。●サイズ 46 (81)ウエスト実寸 83.0cm...ローライズの為実際には81cmくらいの方で丁度良いサイズ。股上 23.0cm股下 70.5cm渡り幅 30.5cm膝幅 21.0cm裾幅 18.0cm●コチラの商品と同サイズもその他出品しております下記キーワードをクリックしてみて下さい。#ユキの出品リストメンズM●イタリア製●状態目立つキズや汚れ、目とび等はなく美品。あくまでも個人所有品の中古品として出品しているご理解を頂いた上、素人検品による細かい傷や汚れ等の見落としはお許し下さい。購入後のサイズ選択ミスや色柄のお好み違いによる返品やクレームにはお応え致しかねますので、完全な物をお探しの神経質な方は購入をお控え下さい。●検索キーワード#バレンシアガ#BALENCIAGA#グッチ#GUCCI

