"Itajime Shibori" Cotton Double Face Top

MM22SS-JS050

通常価格 50,600 yen (tax in)

グラデーションのハーフスリーブトップ。

とても肌触りの良い生地は、コットン100%です。

オーバーサイズで、ゆったりしていますが

女性らしいライン。

ハイネックです。

とても素敵なお洋服ですが着用の機会がない為出品します。

サイズ 2

2:着丈75.0cm、肩巾55.9cm、袖丈23.6cm、バスト104.6cm、ウエスト103.2cm、裾109.6cm

カラーベージュ

素材

コットン100%

新品ですが素人保管です。

保存状態は悪くないと思います。

目立つキズ、シミなどもありませんが

素人のため見落としがあるかもしれません。

ご理解ある方、ご了承頂ける方のみ

ご購入お願いします。

神経質な方の落札はご遠慮ください。

ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マメ/マメクロゴウチ 商品の状態 新品、未使用

"Itajime Shibori" Cotton Double Face TopMM22SS-JS050通常価格 50,600 yen (tax in)グラデーションのハーフスリーブトップ。とても肌触りの良い生地は、コットン100%です。オーバーサイズで、ゆったりしていますが女性らしいライン。ハイネックです。とても素敵なお洋服ですが着用の機会がない為出品します。サイズ 22:着丈75.0cm、肩巾55.9cm、袖丈23.6cm、バスト104.6cm、ウエスト103.2cm、裾109.6cmカラーベージュ素材コットン100% 新品ですが素人保管です。保存状態は悪くないと思います。目立つキズ、シミなどもありませんが素人のため見落としがあるかもしれません。ご理解ある方、ご了承頂ける方のみご購入お願いします。神経質な方の落札はご遠慮ください。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。

