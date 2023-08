とても気にいって大切にしていたフィギュアですが、断捨離中の為出品させて頂きます。

ドラゴンボール

一番くじ VSオムニバスZ D賞

伝説のスーパーサイヤ人 ブロリー

リペイント品フリマサイトで購入しました。

素人目ですが特に目立った傷等はないと思いますが、あくまでも中古品なのと極端に気になさる方はご購入をご遠慮お願いします。

ご不明な点等ありましたら、コメントお待ちしております。

ご理解いただける方即購入⭕

プロフィール一読よろしくお願いいたします。

⚠️バラ売り不可です。

( 他の商品と同時購入頂く場合のみ幾らかのお値引きはさせて頂きます。大幅なお値下げは致しまん。)

即購入OKです。

ご購入のキャンセルも不可です。

よろしくお願い致します。

キャラクター...ドラゴンボール

フィギュア種類...コレクションフィギュア

キャラクター...ドラゴンボール

フィギュア種類...コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

