アメリカで買ってきた50年代のワインレッドのレーヨンシャツです。袖丈足らなくなったんで出します。

悔しいです。

特に説明不要。

早い者勝ちです。

【カラー】

50s ハワイアン シャツ USA製 10637c レーヨン ビンテージ アロハ

ワインレッド 赤

【サイズ】

Lサイズ程度 model 185cm 69kg

肩幅 43cm

着丈 64.3cm

袖丈 55cm

身幅 49cm

※素人寸法なのでご了承ください。

状態 C

・タグのみ破損

・クローゼットにてクリーニング後保管

S 新品 未使用 新古品

A 未使用 欠品

B 通常使用程度の状態

BC 汚れや傷があるが、目立たない状態

C 汚れや傷が目立つが、通常使用程度の状態

D 全体的にかなりダメージや汚れがある状態

ご質問など、お聞きしたいことなどがあれば是非気軽にコメントよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

