ずっと気になってた ザ・ベンチャーズ ジェリーマギーのステージ衣装 ミュージシャン

この度、ジェリーマギーが2012年来日50周年記念、ジャパンツアーのパンフレットの時の夏のコンサートで着用していたステージ衣装を手放す事に致しました。

理由は、ジェリーが逝去して3年以上が過ぎた事と、今でもジェリーを愛して止まないファンの方に喜んで頂けたらと思ったからです。

数点ある衣装の中でも、このステージ衣装は特にジェリーが気に入った物で、貰う時は少し残念そうな感じを受けました。

コンサートが終わって、すぐ着替えて貰った物なので、汗が染み込んでいて私自身、嬉しかった為、洗濯やクリーニングはしておりません。

それでは、商品の説明に移らせて頂きます。

まず、丈約84cm 幅約60cm 肩幅約50cm

首付け根から袖口まで、約45cm

サイズL アメリカでのLサイズなので、もしかしたら日本製のLサイズより大きめかもしれません。

あと、プロが計測したものではないので、若干の差異はあるかもしれません。

その点は、お許し下さい。

基本は縦縞模様で、色は黒を基調に青(両サイドに茶色の様なライン)と白(細いライン)の物になっています。

1番上のボタンを除く他の縦一列のボタンは、宝石のムーンストーン(ではありませんが)をあしらったような、素敵な仕上がりになっています。

写真で見ると青い縦縞が紫色に見えますが、実際は青色です。

胸ポケットや両肩、袖は斜めのラインになっています。

また、後ろの首、背中上部まで横縞模様です。

ジェリーマギーを、こよなく愛してくれる方の所へ届くといいなと思います。

価格交渉に応じます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

