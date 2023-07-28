【希望者のみラッピング無料】 新品　Harrods ハロッズ　カラフル　トートバッグ　ショルダーバッグ　大容量 トートバッグ

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イギリスのハロッズより購入した新品未使用の正規品です。

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このトートバッグが生まれた高級百貨店のハロッズほどアイコニックな店舗はありません。 一目で店舗とわかる外観を、カラーで表現したディテールは、目を惹きます。内側までカラフルで、デザイン性高く仕上がっています。

新品未使用★レスポさん×神崎恵さんピュアホワイトキルトMAXI TOTE BAG



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荷物が多い日や、ショッピングにぴったりの大きさです。ファッションの差し色にしたり、春に向けてどうぞ。

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《仕様》

マニプリ スカーフバッグ

・ジッパー付き内ポケット

マルニ ハンモックバッグ ブラウンピンク

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サイズ概寸 (持ち手含まない)39×48×マチ11.5cm

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持ち手51.5cm 肩から掛けられます。

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マイメロディ×メゾンドフルール×ガトーフェスタ ハラダコラボセット

しっかりした作りです。

【カービィー♡様専用】ルイヴィトン ダミエ ネヴァーフルMM トートバッグ

海外製品をご理解いただける方に。

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折り畳んで、発送致します。

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ご購入前に、必ずプロフ確認お願い致します。

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マリメッコ ムスタタンマ トートバッグ



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アンテプリマ ワイヤーラフィア ラージ 横長



人気モデル/シリーズ···PRADA カナパ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

新品タグ付き☆Kate spadeケイトスペード トートバッグ レザー ブラック

素材···リサイクルポリエステル

MM6 マルジュラ ジャパニーズトートバック

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ハロッズ 商品の状態 新品、未使用

※他サイトへの転載を散見しますので、写真に"メルカリ"の文字を入れています。※商品説明や写真をコピーして使用することはおやめください。その他トートバッグ等はこちら→#totebagLDNその他ハロッズはこちら→#harrodsLDNその他レディースファッションはこちら→#ladiesfashionLDN新作イギリスのハロッズより購入した新品未使用の正規品です。このトートバッグが生まれた高級百貨店のハロッズほどアイコニックな店舗はありません。 一目で店舗とわかる外観を、カラーで表現したディテールは、目を惹きます。内側までカラフルで、デザイン性高く仕上がっています。荷物が多い日や、ショッピングにぴったりの大きさです。ファッションの差し色にしたり、春に向けてどうぞ。《仕様》 ・ジッパー付き内ポケット ・ツイントップハンドルサイズ概寸 (持ち手含まない)39×48×マチ11.5cm持ち手51.5cm 肩から掛けられます。しっかりした作りです。海外製品をご理解いただける方に。折り畳んで、発送致します。ご購入前に、必ずプロフ確認お願い致します。その他トートバッグ等はこちら→#totebagLDN#ハロッズ #インポート #ロゴ #レトロ #トートバッグ #ショルダーバッグ #お洒落 #アイコニック #イギリス #英国雑貨 #英国ファッション柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···リサイクルポリエステルバッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ハロッズ 商品の状態 新品、未使用

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