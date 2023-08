商品名:CIOTA EDIFICE別注 スビンコットンモールスキンベイカーパンツ

色:KHAKI(カーキ)

状態 室内試着のみ

サイズ:5

実寸(平置きcm)

ウエスト:39.5股上:34.5cm、股下:72.5cm、裾幅:23cm

多少の誤差はご了承下さい。

edifice購入品になります。

即完売商品、再販の予定も無さそうですので、貴重なお品かと思います。

通常のバックサテンのモデルとはかなり雰囲気が違い、艶やかで高級感のある質感です。

以下、商品説明です。

■別注ポイント

フレンチワークにゆかりのある素材”モールスキン”をスビンコットンを用いて織りあげた、従来のモールスキンの重さや硬さ、野暮さを払拭した、ストレスフリーでエレガントなスペシャルな素材を使用しています。

■デザイン

70年代のユーティリティーパンツをベースにしたベイカーパンツにモールスキン素材で別注。サイドは二本針の巻き縫い縫製を施しており、素材だけではなくデザインにもこだわりの感じられる一本です。深めの股下でややテーパードの効いたシルエットは、ミリタリーパンツとは思えない品格のある佇まいの一品となりました。

■素材

希少なスビンコットンをモールスキンに織り上げた生地は高密度でありながら非常に柔らかく軽い仕上がり。従来のモールスキンからは想像出来ないシルクのような上品な光沢と肌触りです。

※試着とはいえ一度は着用をしたお品でので、ご了承頂ける場合のみご購入下さい。

その他出品物も覗いて行って下さい。

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シオタ 商品の状態 未使用に近い

