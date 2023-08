カラー···ブラック

91年製 パタゴニア カヤック カヌーフリース

素材···コーデュロイ

Carharttダック地アクティブジャケット ブラウン

ジップ・ボタン···ジップアップ

定価60500円 call ブルゾン 即購入大歓迎

季節感···春、秋、冬

希少 70s〜 XL duxbak プルオーバー ジャケット ブルゾン

supremeのコーデュロイジップアップシャツです!旅行に行った際に購入したのですが着る機会があまりなく売ることにしました。使用回数は試着合わせて2回程です、普通のコーデュロイとは違い高級感があります。ブラックなので汎用性高めです。自分は身長172センチでMサイズを着用していました。生地感も暑すぎなくてテロっとしている感じなので春先にちょうどいいジャケットだと思います

#supreme

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

supremeのコーデュロイジップアップシャツです!旅行に行った際に購入したのですが着る機会があまりなく売ることにしました。使用回数は試着合わせて2回程です、普通のコーデュロイとは違い高級感があります。ブラックなので汎用性高めです。自分は身長172センチでMサイズを着用していました。生地感も暑すぎなくてテロっとしている感じなので春先にちょうどいいジャケットだと思います

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

