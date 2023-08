から厳選した バックラッシュBACKLASHジャパンホースレザー製品染めダブルライダースS レザージャケット

#isamukatayamabacklash のジャパンホース レザーダブルライダースです。

【匿名配送】【新品】ドルチェ&ガッバーナ レザージャケット スウェード



【超希少】ミュウミュウ レザーブルゾン スエード ブラウン サイズ52 old

購入後、外出で5回着用しました。

AVIREX レザージャケット スタジャン

今はもう生産していないタイプのジャパンホースになります。(おそらく…だと思います。)

ファインクリークレザーズ リッチモンド



【triumph/トライアンフ】バイク用ジャケット



コネクターズ レザーライダース

□サイズ詳細□

バックラッシュBACKLASHジャパンホースレザー製品染めダブルライダースS

肩幅:38cm

vintage 60s MID WESTERN ディアスキン ビンテージ

身幅:44cm

ジョセフオム シングル ライダース レザー ジャケット

着丈:57cm

革ジャン イタリア製本革

袖丈:57cm

KIDILL ベースボールレザージャケット



60年代?G-1フライトジャケット

サイズはSサイズになります。

OLD GAP ショート丈 レザージャケッット

手塗りのように部分で少しづつ色に濃淡がある感じで黒色とは表情が違って見えます。

高級『DOLCE&GABBANA』カーフスキン ビット レザージャケット



【超希少】バーバリー 80s レザー ロングコート ヌバック 羊革

腕周りが大きかったようでバックラッシュ本店に一度送って少し縮めてもらっております。

AVIREX アビレックス ライダース ダブルジャケット/M/牛革/黒

裏地ありタイプです。

switching leather jacket 80’s vintage



カドヤ レザージャケット ゼファー Z II

あまり着ていませんのでまだまだ着れると思います。

THE FEW 試作品 36

裏地に3箇所小さく擦れた跡があります。

【古着 vintageレザースタンドカラーコート 肩パッド入 八分丈 幾何学 】

ショップで少し洗って縮めてもらった時にできたのだと思います。

レザージャケット DNKY



RRL レザー インディゴ カーコート キムタク L 最終値下げ

購入価格約170,000円でした。

ディースクエアード ウエスタンフリンジレザージャケット ヴィンテージ 初期希少



SAINT LAURENT サンローラン スタッズ シングルライダース 46

#バックラッシュ

old GAP レザージャケット

#Backlash

⭐︎激レア⭐︎CHROME HEARTS Death or Glory JPS

#ジャパンホース

バズリクソンズ 赤リブ BR80563



VERA PELLE made in Italy イタリア産レザージャケット

売れない場合は自分で着ますので出品取り消します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 未使用に近い

#isamukatayamabacklash のジャパンホース レザーダブルライダースです。購入後、外出で5回着用しました。今はもう生産していないタイプのジャパンホースになります。(おそらく…だと思います。)□サイズ詳細□肩幅:38cm身幅:44cm着丈:57cm袖丈:57cmサイズはSサイズになります。手塗りのように部分で少しづつ色に濃淡がある感じで黒色とは表情が違って見えます。腕周りが大きかったようでバックラッシュ本店に一度送って少し縮めてもらっております。裏地ありタイプです。あまり着ていませんのでまだまだ着れると思います。裏地に3箇所小さく擦れた跡があります。ショップで少し洗って縮めてもらった時にできたのだと思います。購入価格約170,000円でした。#バックラッシュ#Backlash#ジャパンホース売れない場合は自分で着ますので出品取り消します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 未使用に近い

ハードコアデザイン!ノイズクラフトNOiSE CRAFTダブルレザーライダースムートンコート イカツイ ホスト ボスBURBERRY BLACK LABEL レザージャケット Mブラックレザージャケットバズリクソンズ A-2 ラフウェア社BR80253ルードボーイ様専用 ハーレーダビットソン レザージャケット