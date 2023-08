デイシー

Lois CRAYON 2022SS 花柄ロングワンピース

me & me coutureのピンクストライプレースmixドレスです。

即完売だった大人気商品

購入したまま着ていないので、大切に着てくれる方にお譲りします。

とても可愛いワンピースです♡

新品未使用

カラー:アイボリー

サイズ:フリーサイズ

定価:¥26,400

公式オンラインショップ記載

<ピンストライプレースmixドレス>

肩のフリルや胸元のピンタックなど、ロマンティックなディテールが満載のロングドレス。ノスタルジックなムードで、リゾートにもタウンにも映える仕上がりになっています。

ウエストを絞ったシルエットと、軽やかな素材使いでスタイルよく見せてくれる1枚。大きなブリムのハットなどを合わせて、とことんレディライクに楽しむのがおすすめです。

着丈130

肩幅34

バスト97

ウエスト75

ヒップ106

※神経質な方は御遠慮ください

※配送時の畳じわは予めご了承ください

deicy

デイシー

スパイラルガール

リリーブラウン

スナイデル

アプワイザーリッシェ

フリーズマート

マーキュリー

ダズリン

マウジー

ワンウェイ

エゴイスト

ムルーア

リエンダ

フリーズマート

UNIQLO

フォーエバー21

トッコ

ティティー

ダズリン

スナイデル

リリー

ビーラディエンス

マーキュリー

アプワイザー

ウィルセレクション

プロポーションボディドレッシング

プロポーションボディードレッシング

デイシーme & me coutureのピンクストライプレースmixドレスです。即完売だった大人気商品購入したまま着ていないので、大切に着てくれる方にお譲りします。とても可愛いワンピースです♡新品未使用カラー:アイボリーサイズ:フリーサイズ定価:¥26,400公式オンラインショップ記載<ピンストライプレースmixドレス>肩のフリルや胸元のピンタックなど、ロマンティックなディテールが満載のロングドレス。ノスタルジックなムードで、リゾートにもタウンにも映える仕上がりになっています。ウエストを絞ったシルエットと、軽やかな素材使いでスタイルよく見せてくれる1枚。大きなブリムのハットなどを合わせて、とことんレディライクに楽しむのがおすすめです。着丈130肩幅34バスト97ウエスト75ヒップ106※神経質な方は御遠慮ください※配送時の畳じわは予めご了承くださいdeicyデイシースパイラルガールリリーブラウンスナイデルアプワイザーリッシェフリーズマートマーキュリーダズリンマウジーワンウェイエゴイストムルーアリエンダフリーズマートUNIQLOフォーエバー21トッコティティーダズリンスナイデルリリービーラディエンスマーキュリーアプワイザーウィルセレクションプロポーションボディドレッシングプロポーションボディードレッシング

