【時間指定不可】 【本日限定価格】西陣　単衣用　袋帯　唐草華紋様 着物

本日限定でお値下げいたします！

【289】黒 留袖 3点セット

21:00まで(^^)

洗える夏着物『紺青×桜』夏着物 訪問着 U-12



付下 小紋 単衣 白地 墨絵 素敵です(﹡ˆᴗˆ﹡)

24,500円→20,000円！

西陣まいづる 袋帯 リバーシブル



☆ポキ様の専用です！☆

京都西陣の涼しげな単衣用の帯です。

アンティーク 着物 附下 訪問着 呉服京染 松村屋 金彩 ベージュ系 一つ紋



草履バッグセット 博多織 正絹帯地使用 グレー（ブルー）系 Lサイズ

ほぼ未使用で綺麗な状態です。

夏物 九寸 薄ブルー

唐草が美しく、薄いお色の単衣に映えると思います♪

ゲリラセール単衣蛍暈し桐竹鳳凰紋丹後縮緬堅ぎゅう染ブルー仕立て上がり 新品未使用



(173)新品 草履 バッグ セット 日本製 正絹 帯地 和装小物 フリーサイズ

よろしくお願いします。

美品 帯屋捨松 童子 九寸名古屋帯



22231 花がすり 反物 紬 アンサンブル スコッチガード加工

カラー···ブラック

正絹袷付け下げ？

種類···帯

値下げ❣️付け下げ❤︎落款有り★縦グラデーション

着物種類···単衣

七五三着物セット7歳用

帯・帯関連小物···夏帯

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

本日限定でお値下げいたします！21:00まで(^^)24,500円→20,000円！京都西陣の涼しげな単衣用の帯です。ほぼ未使用で綺麗な状態です。唐草が美しく、薄いお色の単衣に映えると思います♪よろしくお願いします。カラー···ブラック種類···帯着物種類···単衣帯・帯関連小物···夏帯

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

六通柄袋帯 ふくれ織 金通し地 枝花文 洋花文様 着物a,値下げ交渉ＯＫ！作家物 二代目清次郎 ちりめん地 色無地 正絹 Ｌ９８９紅型 小紋