☝️全商品リペア済み

Manolo Blahnik Maysli スリングバッグ

☝️ヒール&裏張りは新品に交換!

マルニ MARNI 厚底 パンプス 38 MADE IN ITALY

☝️インソールも丁寧にクリーニング済!

A.P.C ポルセリ バレエシューズ 35



【着用数回❗️✨】repetto レペット パンプス レッド 22.5

【到着後メンテナンスの必要のないお品です。

toga pulla トーガプルラ ストラップ ブーツ 37サイズ

気持ち良く、すぐにお召しいただけます☆】

フェラガモ 46968 パンプス シューズ 靴 ヴァラ リボン レザー



【値下げ中】ジミーチュウ グリッターパンプス 36.5



ウィムガゼット ストラップサンダル 23 ヒール

GUCCIのエレガントなスエードサンダルです。

SANTONI パンプス

高めのカカトが大人っぽくフォーマルな印象。

【新品未使用】マノロブラニク 定番キャロリン 極上カーフ 23㎝



Bella Belle ベラベレ ウエディングシューズ

ドレススタイルやお呼ばれなどにおすすめの、素敵なお品です(^^)

ポンチャラりんさま専用⭐︎Fabio Rusconi パンプス 未使用



美品 LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン ハイヒール



☆クリスチャンルブタン☆BELLY NODOリボンホワイトパンプス☆サンダル

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

マロノブラニク ベージュパンプス



クリスチャンルブタン Piggale 120★サイズ35.5

●ブランド︰GUCCI【グッチ】

viviennewestwood ロッキンサンダル ウィングサンダル ピンク

●サイズ:36ハーフ(23.5㎝相当)

完売品✨新品未使用❤️22.5㌢❤️DIANA レースアップシューズ♡

●ヒール:10㎝

BALLY ピンクベージュパンプス 新品未使用

●カラー︰ブラウン

新品 Lisa conti バレエシューズ 37

●素材︰スエード

【限定】KurunTOKYO撥水スエードバレエシューズ25センチ



jimmy choo♡数回着用♡送料込み

○特に目立つ傷や汚れはありません。

DIORパンプス サイズ34(22㎝)



【試し履きのみ】OHGA ストラップパンプス 23cm



美品 FABIO RUSCONI パンプス 37 ファビオルスコーニ 赤 レッド

⚠️お箱つきです。

Roger Vivier ロジェヴィヴィエ ゴールド バックル パンプス 36



ミュウミュウ MIUMIU リボン エナメルパンプス

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

CHANEL バレエシューズ 36サイズ



Ferragamo VARA パンプス 6½



未使用 186472 VALENTINO ヴァレンティノ パンプス サイズ38

●気になることがありましたらお気軽にコメントください。

CELINE ピンヒール パンプス

●サイズ感は実際の着用感からのおおよそのサイズです。気になる方は公式からご確認ください。

【ほぼ未使用】RALPH LAUREN COLLECTION パンプス



jimmy choo シルバーラメ スリッポン

●購入は大手中古販売業者主催の会員制古物市場。※古物商許可証所持

TSURU By MARIKO OIKAWA 22年商 リボン パンプス ヒール



PRADA プラダパンプス 35.5

●即購入OK

【送料無料】⭐︎クリスチャンルブタン⭐︎パンプス⭐︎24cm⭐︎黒⭐︎ブラック

●ATM支払いを選択の方はお手数ですが

ダイアナ フラットパンプス ビジュー

お支払日をコメントにてお知らせください

Flo..様♡購入決まりました!こちらと他トップス3点購入です。



美品 エルメス コリエドシアン パンプス モカシンパリ ローファー ロワイヤル

●発送には4-6日頂戴しております。

PRADA 太ヒール ブラック

お急ぎの方は購入前にご相談ください。

DIESELスケルトン クリア×デニムミックスピンヒール パンプス24cm



585 極美品 タグ付き アシックス pedala 23.5cm 3E



クリスチャンルブタン SO KATE

#nonnoの靴屋

箱付き JIMMY CHOO ジミーチュウ パンプス ヒール 靴

↑ページ内のサイズ絞り込みができます↑

美品!RIM.ARK Windows cut spring bootie



GUCCI グッチミュール サンダル サイズ37 1/2 23.5-24cm

#リペア済み #修理済み #ヒール新品 #クリーニング

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☝️全商品リペア済み☝️ヒール&裏張りは新品に交換!☝️インソールも丁寧にクリーニング済! 【到着後メンテナンスの必要のないお品です。 気持ち良く、すぐにお召しいただけます☆】GUCCIのエレガントなスエードサンダルです。高めのカカトが大人っぽくフォーマルな印象。ドレススタイルやお呼ばれなどにおすすめの、素敵なお品です(^^)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆●ブランド︰GUCCI【グッチ】●サイズ:36ハーフ(23.5㎝相当)●ヒール:10㎝●カラー︰ブラウン●素材︰スエード○特に目立つ傷や汚れはありません。⚠️お箱つきです。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆●気になることがありましたらお気軽にコメントください。●サイズ感は実際の着用感からのおおよそのサイズです。気になる方は公式からご確認ください。●購入は大手中古販売業者主催の会員制古物市場。※古物商許可証所持●即購入OK●ATM支払いを選択の方はお手数ですがお支払日をコメントにてお知らせください●発送には4-6日頂戴しております。お急ぎの方は購入前にご相談ください。#nonnoの靴屋↑ページ内のサイズ絞り込みができます↑#リペア済み #修理済み #ヒール新品 #クリーニング

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ペリーコ オープントゥ サンダル ブラック 23.5新品、GEOX、パンプス、黒、24.5cm、5.5cmヒールルブタン スエード レオパード柄 チャンキーヒール パンプス ハイヒールBOTTEGA VENETA パンプス☆値下げしました‼︎ミオさまレペットrepetto 371/2 バレエシューズジミーチュウ パテントパンプス【PRADA】プラダ♡パテントブラックパンプス美品✨ルイヴィトン Louis Vuitton 正規品 サイズ38M パンプス