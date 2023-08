結婚祝い 1980s 3D emblem truck only トラック Tシャツ XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1980年代、3Dエンブレム のトラック系Tシャツ。

on the road again

コピーライト 1988年

3Dエンブレムボディのハーレーやトラック系のTシャツは、最近目にする機会が少なくなってきた様に思います。

相場も数年前に比べると高騰している様に感じます。

サイズ XL

肩幅49

身幅52

着丈74

170センチ、60キロでゆとりのあるサイズ感です。

大きめのサイズは希少です。

年代物ですので多少の着用感、歪みはございますが、

縮みも少なく年代の割に状態は良好です。

ご検討よろしくお願い致します。

古着

ヴィンテージ

ビンテージ

レア

VINTAGE

OLD

Truckers Only

トラッカーズオンリー

HARLEY-DAVIDSON

HARLEY DAVIDSON

ハーレーダビッドソン

バイカー

バイカーTシャツ

ぶち抜き

豚

ブタ

スカルウィング

スカルヘッド

バッドトューザボーン

鷹

イーグル

バンT

バンドTシャツ

1970s

1990s

1970年代

1990年代

1980's

1970's

1990's

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

