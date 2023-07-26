【お試し価格！】 NEIGHBORHOOD BROOKS ブラウンM N-JKT / ナイロンジャケット

ネイバーフッド のコーチジャケット、

希少サイズ☆アディダス 刺繍ロゴ トレフォイル ナイロンジャケット XL 90s

新品未使用、タグとハンガー 付きです。

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送料込み。

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品番: 212TSNH-JKM01

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色: BROWN

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サイズ: M

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素材: 表地ナイロン100％, 裏地ポリエステル100％

90s UMBRO アンブロ 青タグ ナイロンジャケット サイドライン ロゴ刺繍

着丈74 身幅62 裄丈81cm

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(多少の誤差はご了承下さい。)

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シャリ感のあるナイロンタフタを使用したコーチジャケット。裏地は吸汗速乾性に優れたフィールドセンサーを備え、背面にはカレッジロゴのチノクロスを使用したワッペン刺繍。左胸には同柄のワンポイント刺繍。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

ネイバーフッド のコーチジャケット、新品未使用、タグとハンガー 付きです。送料込み。品番: 212TSNH-JKM01色: BROWNサイズ: M素材: 表地ナイロン100％, 裏地ポリエステル100％ 着丈74 身幅62 裄丈81cm(多少の誤差はご了承下さい。)シャリ感のあるナイロンタフタを使用したコーチジャケット。裏地は吸汗速乾性に優れたフィールドセンサーを備え、背面にはカレッジロゴのチノクロスを使用したワッペン刺繍。左胸には同柄のワンポイント刺繍。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

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