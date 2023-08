他にも多数3ピーススーツ出品中♪

サイズがご予算が合わなくてもこちらをご覧下さい↓まとめ購入歓迎です♡

#RYRの3ピーススーツ一覧

#RYRの高品質メンズスーツ一覧

○アイテム

作業着

ワークウェアスーツ/WWS

●Bizテーラードジャケット

●Bizフルレングスパンツ

【商品説明】※公式一部流用

ビジネスシーンにもマッチする立体的なデザインで、メリハリのあるシャープな印象のテーラードジャケット(裏地なし)。

ワークモデル同様、オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。

●主な機能

・水や汚れを弾く撥水性

・洗濯機で毎日丸洗い可能

・速乾性(部屋干しで3~4時間ほど)

・抜群のストレッチ性

・シワになりにくくアイロン不要

○サイズ

サイズL

肩幅44cm

身幅50cm

袖丈60cm

着丈70cm

ウエスト84cm

渡り幅 30cm

丈 96cm

股下 70cm

裾幅 18cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特に目立つ汚れなく

使用感も少ない美品です♡

〇注意事項

安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問して下さい。

※シャツ、ネクタイは付属しません

○カラー

ダークネイビー

○素材

ポリエステル100%

○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

〇色々な商品を扱っていてリサイクルショプで購入したものなどもあるので購入時期、使用期間は分かりかねます。

○購入先:ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

〇お値下げ交渉は即決頂ける場合のみお返事させて頂きます。ご希望のお値段をお伝え下さい。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

