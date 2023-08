mammoth fuzz Z-VEX クローン

メタルカン BC107A ×2

カーボンコンポジション以外にメタルフィルム(金属被膜抵抗)を主に使用したマンモスファズクローンです。

トランジスタはmedium-gainより下のBC107A。8bitなサチュレーションゲートファズ〜マフ並みに歪みます。

憶測になりますが、タイトルをサムライと入力したつもりが、サが抜けてムライマンモスになったものと思われます。詳細なところは製作者のシリコン田中くんにあとで調べるように言っておきます。

マンモスを連投すると動物園になりそうなので、この辺りで終了します。ご清聴ありがとうございました。

ゲルマンモスンに餌を与える時間になりましたので、これにて失礼します。

電源:DC9V(-) or 9V電池

補足:基本的に同じ回路ですが、出している各個体でパーツ、石のゲイン、チューニングを変えています。ゲートの効きなど、内部で調整可能です。

・音圧マフ寄り → ウーピー

・8bitゲート寄り → ゴノビー

・ブチブチbit → ムライ

・OD寄り → ゲルマンモスン

・マンモスハードオン → オロロー

左手だけで弦全体を握り、5〜6弦辺りを適当に押さえたり、握るようにチョーキングすると、ブォォーンとマンモスが鳴きます。

全く同じ個体を作ると毎日カレー曜日で飽きるため、複数個あります・・・いえ、ちょっとハマって気が付いたら増殖していただけです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

