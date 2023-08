pal'las palace(パラスパレス) ワイド袖シャツ ホワイト トップス レディース サイズ0 日本製

サイズ:0(XS)

着丈(約):48㎝

袖幅(約):57㎝

袖口(約):28㎝

裄丈(約):54cm

身幅(約):62㎝

平置き採寸、あくまで素人採寸であることをご理解の上でご検討ください。

素材:綿100%

型番:PFSH1539B

購入時期は忘れました。

新品、未使用ですがタグは外しました。

保管期間が長かったため織りジワが見られます。

目立った汚れ、色褪せなどはありませんが、自宅保管ですので、ご理解の上で検討お願いします。

神経質な方はご購入をお控えいただくか、ご不安がある場合はコメントにてお問い合わせください。

その他、薄汚れや小さなキズ等がある場合があります。

あくまで素人検品・中古品であることをご理解の上でご検討ください。

カラーはホワイトです。

実物にできるかぎり近い画像掲載に努めておりますが、モニターの設定などにより、実物のカラーと異なって見える場合があります。

簡易包装で発送となります。

再利用の梱包材、段ボールなどを使用して梱包することがあります。

送料の関係で小さく折り畳んで梱包する予定ですので、織りジワが気になる方など、神経質な方はお控えください。

コメントなし、即購入OKです。

商品状態等に不安のある方は必ず購入前にコメントにてお問い合わせください。

基本的に発送日を【木曜日】としております。

購入・入金確認日により発送までの日数が異なりますので、ご了承ください。

また、年末年始、GWなど祝日の状況によって、発送が遅れることがございます。

購入前にプロフィールをご一読いただけると、お互いに気持ち良いお取引ができるかと思います。

宜しくお願い致します。

テイスト・シーン...カジュアル

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド パラスパレス 商品の状態 新品、未使用

