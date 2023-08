日本未発売

日本未発売Airwalk x Han Kjøbenhaven The Oneサイズ9.5US 29cmAirwalk とデンマークの Han Kjøbenhaven とのパートナーシップで生み出されたコラボレーションですこのデザインは、非常にスタイリッシュなスカンジナビアのブランドに典型的な、大胆な建築要素を特徴としています。 ホワイトとグレーのセクションをミックスすることで、美的に印象的なスニーカーのトーンを落とし、解体されたパネルが焦点を維持するようにしています。Han Kjobenhavn(ハン コペンハーゲン)は、デンマークのブランドで、シンプルで無駄がなく、洗礼されたデザインのフレームを生み出すアイウェアブランドです。アイウェアにとどまらず、フットウェアやメンズ/ウィメンズウェアも展開しています。№4-1a

