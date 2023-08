キャノン Canon kiss X10 標準&望遠&単焦点トリプルレンズセット

【商品説明】

Kissシリーズ最新モデル!!

DC-TZ90

世界最小、最軽量を実現し、

性能面も従来のカメラを大きく進化させた

初心者向け一眼デジタルカメラです♪

初心者に特化した操作性なので

使いやすさは抜群です!

バリアングル液晶なのでどんな場面でも

液晶を見やすい角度に調節可能♪

自撮りも簡単にできちゃいます!

タッチパネル採用なのでスマホ感覚で操作可能♪

Wi-Fi機能搭載なので撮影した写真は

スマホに転送でき、SNSにアップ可能です!

【コンディション】

《ボディ&レンズ外観》

通常使用のスレ・キズ程度で質感・色艶を保っており使用頻度の少ないとても綺麗な状態です!

【液晶画面】

キズ、スレなどなく かなり綺麗な光学です!

グッドコンディションです!

《レンズ内》

ホコリ等の混入もごくわずかで

カビ、クモリは一切ありません!

快適にご使用いただけます♪

《動作》

各動作絶好調♪

テスト撮影にて動作確認済みです!

AF動作確認済み

【付属品】

・ボディ

・ボディキャップ

・Canon EF 50㎜1:1.8 II

・Canon EF28-80

・Canon EF75-300

・レンズキャップ前後

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

おまけ

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

・SDカード

キャノン Canon kiss X10 標準&望遠&単焦点トリプルレンズセット100☆115 【☆おすすめポイント♪☆( ・∇・)】☆Wi-Fi&Bluetooth搭載でスマホ転送可能♪☆自撮りができる可動式モニター♪☆2420万画素の超高画質♪☆4K動画撮影可能♪☆安心初期不良保証♪【商品説明】 Kissシリーズ最新モデル!!世界最小、最軽量を実現し、性能面も従来のカメラを大きく進化させた初心者向け一眼デジタルカメラです♪初心者に特化した操作性なので使いやすさは抜群です!バリアングル液晶なのでどんな場面でも液晶を見やすい角度に調節可能♪自撮りも簡単にできちゃいます!タッチパネル採用なのでスマホ感覚で操作可能♪Wi-Fi機能搭載なので撮影した写真はスマホに転送でき、SNSにアップ可能です!【コンディション】 《ボディ&レンズ外観》 通常使用のスレ・キズ程度で質感・色艶を保っており使用頻度の少ないとても綺麗な状態です! 【液晶画面】キズ、スレなどなく かなり綺麗な光学です! グッドコンディションです!《レンズ内》ホコリ等の混入もごくわずかでカビ、クモリは一切ありません!快適にご使用いただけます♪《動作》各動作絶好調♪テスト撮影にて動作確認済みです!AF動作確認済み【付属品】・ボディ・ボディキャップ・Canon EF 50㎜1:1.8 II ・Canon EF28-80・Canon EF75-300・レンズキャップ前後・バッテリー・充電器・ストラップおまけ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓・SDカード

