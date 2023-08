NIKE SB DUNK LOW Barcelona

NIKE SB DUNK LOW PRO Barcelona

NIKE SB ダンク ロウ プロ バルセロナ

スケートボードシューズ

購入日: 2021年7月 snkrs購入

サイズ:US10.5(28.5cm)

状態:新品、未使用

黒タグ付き 替えヒモ付属

送料込みです! 期間限定価格(1週間)

#NIKE

#ナイキ

#スケートボードシューズ

#スケート

#スケボー

#NIKEスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

