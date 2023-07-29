お知らせ ログイン 会員登録 出品
直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体

商品の説明

使用しなくなった為出品します。
Switch 本体 純正プロコン
初期化済み、動作確認済みです。
Switch　lite スイッチ　ライト　ザシアン　ザマゼンダ
付属のコントローラーは故障した為、別途購入したものをお付けします。写真2枚目にてご確認ください。
PlayStation®4 pro 1TB CUH-7200 B01

Nintendo Switch ポケットモンスター ピカチュウセット 【美品】
SONY PlayStation4 CUH-2100A B01
PS4 CUH-2000B 中古
システムソフトウェアバージョン 10.50
Nintendo Switch 有機ELモデル　２台セット

PS3 CECH-4000B ジャンク
color: BLACK
ps5 ヘッドセット付
ゲーム機本体種類: PlayStation4
PS4pro　7200B 1TB本体セット:モンハンコントローラー ソフト2本
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ
PlayStation4 PS4 本体のみ 箱無し

razer wolverine v2
#ソニー
ps4本体1TB
#SONY
新型ニンテンドースイッチ 本体のみ NintendoSwitch 2019年製
#PlayStation
再！！再！再！値下げしました！PlayStation®4 500GB
#プレイステーション
Nintendo Switch 本体　桃鉄ソフト付き
#プレステ
【美品】Nintendo Switch 本体 あつまれどうぶつの森仕様
#プレステ4

PCH-2000 Vita本体

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

SEGA PlayStation3 PS3 リュウガゴトク5 EMBLEM…

PS4 本体 + ソフト 2本、コントローラーはオマケ。

ニンテンドースイッチ　有機EL　ホワイト　未使用
使用しなくなった為出品します。初期化済み、動作確認済みです。付属のコントローラーは故障した為、別途購入したものをお付けします。写真2枚目にてご確認ください。SONY PlayStation4 CUH-2100A B01システムソフトウェアバージョン 10.50color: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation4ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ#ソニー#SONY#PlayStation#プレイステーション#プレステ#プレステ4

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体

50分钟前

直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
2
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

acdff32b

 1887

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

acdff32b
直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体 直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体

PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01)【メーカー生産終了】

PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01)【メーカー生産終了】


PlayStation4 本体 ジェットブラック CUH-2100A B01 500GB 即決 PS4

PlayStation4 本体 ジェットブラック CUH-2100A B01 500GB 即決 PS4


PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01)【メーカー生産終了】

PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01)【メーカー生産終了】


SIE プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-2100AB01

SIE プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-2100AB01


CUH-2100AB01のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCUH-2100AB01

CUH-2100AB01のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCUH-2100AB01


CUH-2100AB01のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCUH-2100AB01

CUH-2100AB01のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCUH-2100AB01


PS4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01) 本体 すぐ遊べるセット

PS4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01) 本体 すぐ遊べるセット

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 直送商品 本体 プレステ4 SONY B01 CUH-2100A PlayStation4 家庭用ゲーム本体
© www.inba.net, Inc.