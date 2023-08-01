お気に入り オートエンブレム ヒステリックグラマー ワッペン ヒスミニ hysteric その他

ヒステリックグラマー
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商品の情報
|ブランド
|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|新品、未使用
ヒステリックグラマー オートエンブレム大人気❣️完売品❣️激レア❣️かなり希少なレア物です(>ᴗ<)もうどこにも売られていません。ヒス定番のヒステリックウーマンのオートエンブレム꒰ ¨̮ ꒱⸝♡✩.*˚新品未開封✩.*車やバイクに貼る用ですが、車内やインテリアとして貼るのもカッコイイ✨かなりしっかりした作りで、プリントではなく浮き出していて硬いです。パッケージサイズが15x12.5cmくらいです。エンブレムの厚みが5mmほどです。自宅保管に付き、used扱いでお願いいたします。神経質な方はお取引不可です。#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマーメンズ#hystericglamour#ヒステリックグラマー#オゾンコミュニティ#ヒステリックミニ#ヒスミニ#HG#Hystericmini#ヒスグラ#マイファーストヒステリックミニ#Joeyhysteric#ジョーイヒステリック#カー用品#X-girl#BEAMS#supreme
商品の情報
|ブランド
|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|新品、未使用