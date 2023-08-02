【新発売】 【高級】トルマリン 丸玉 17.3mm 各種パーツ

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パワーストーン サファイア 5A 約6mm ハンドメイドパーツ A31



★ボルダーオパール 16.5×16ミリ珠ビーズ③(SA)

透明度抜群な天然トルマリン の丸玉です。

(★M0423-3)『新店舗セール』天然ブルーサファイア 2.147ct

穴開け無料、ペンダント代加工可能

【天然パライバトルマリン クォーツ】6.44ct ルース 宝石



AYUMI＊様専用ページです‥

玉直径: 約17.3mm

天然石 コランダム ルビールース 0.852ct ソーティング付き

重量：8.36g

トップクオリティ 宝石質 天然石 スイスブルートパーズ・ブルートパーズ 連



NO.291 革タグ ヌメ革 ★オリジナルデザイン★キャメル★8枚

■天然石のため傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）がある場合があります。

【天然】ゴールド ルチル クオーツ ルース 59.5g



専用③

■撮影環境により、写真と実物の色味が異なることがあります。

★189★ソーティング有 天然 ピンク サファイア ルース 0.650ct



【値下げ中】天然レインボームーンストーン

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パラサイトセリコ隕石 ケニア産 ペンダントトップ 天然石 原石 パワーストーン

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パーツセットW



滿朱砂金剛三六九眼眼古天珠

#Worldstoneトルマリン

panda様❤



宝石多数、ルース パーツ詰め合わせ

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L1812 あこや真珠 ナチュラルゴールド 4.5-5.0mm



【天然】タイチンクオーツ ルース20g

#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト #冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前コメントを頂くようお願い致します透明度抜群な天然トルマリン の丸玉です。穴開け無料、ペンダント代加工可能玉直径: 約17.3mm重量：8.36g■天然石のため傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）がある場合があります。■撮影環境により、写真と実物の色味が異なることがあります。*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneトルマリン *********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト #冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

専用ページ（＾∇＾）天然石 H330 虹入り シトリンエンジェルラダー 11ミリ糸魚川翡翠色々 ミャンマー翡翠色々 翡翠端材ゴールド×カラーメダイ カトリック キリスト ネックレス ピアス アクセサリーE-155 240個(40セット) ロングタッセルワインレッド65mm金色【くすみ系6色セットC】アクセサリー台紙の格上げ★ショップシールサンキューシール