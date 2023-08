【期間限定お試し価格】 アミーボ　amiibo　ゼルダの伝説　セット　新品未開封 ゲームキャラクター

ゼルダの伝説のアミーボセットです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ゼルダの伝説のアミーボセットです。リンク 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズゼルダ 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズガノンドロフ 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズウルフリンクガーディアンティアーズオブザキングダム リンクのセットとなっております。新品未開封です新品未使用、未開封品です日の当たらない暗所にて保管しております性質上、パッケージには初期からの細かいスレやキズ等がある場合がございます。※キャンペーンの都合上、本日までの出品となっています。amiiboスイッチtears of the kingdomティアーズ オブ ザ キングダム

