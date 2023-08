エフェクトタイプ···マルチエフェクター

【送料込み】極美品 ZOOM MS-50G for Guitar

室内での使用のみ。

特に目立つ傷もなく、美品だと思います。

写真も掲載してますのでご確認下さい。

有償IRも数個入っています。

付属品はアダプター、説明書のみ。

アップデート済み、初期化はしておりません。

宜しくお願いします。

#マルチエフェクター

#アンプシュミレーター

#ボス

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

