期間限定30％OFF! ハートウェル <希少>90s スタジャン ナイロンジャケット 刺繍ロゴ スタジャン

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

この度はRoute24-8を閲覧いただきありがとうございます(^-^)ヴィンテージ商品を中心に出品しています☆ #Route248古着こちらの#で出品商品を見ることができます(^^)また、お得なフォロー割引きをご用意しています☆◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい☆以上の2ステップです(^▽^)☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆1,000円以上→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(⌒▽⌒)すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄にてコメントください☆- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ⚫商品名 ハートウェルのスタジャンです☆⚫ポイント☆刺繍ロゴ☆人気カラー古着は一点物のため同じものは存在しません。購入はお早めにどうぞ☆⚫状態 中古多少の使用感と前面中央に小さな色褪せがありますがその他目立った汚れやダメージはありませんので問題なく着用していただけると思います☆⚫カラー グリーン⚫サイズ 表記無しＬ相当(着丈66.5cm、身幅60cm、袖行<首までの長さ>91cm)人の手によって測ったものですので多少の誤差はご了承ください。送料無料、即購入OKです！最後まで閲覧頂きありがとうございました(*^ω^*)275

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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