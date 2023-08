ランキング第1位 balance new M1400NV 29cm スニーカー

new balanceのスニーカーのM1400NVです。

新品未使用箱ありです。

品番 M1400NV

サイズ 29cm

よろしくお願いします

お値下げ交渉不可でお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

