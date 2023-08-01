パーティを彩るご馳走や チタノタ　姫厳竜　ムチムチ美株　逆オークション早い者勝ち！ 植物/観葉植物

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観葉植物 大型 室内 オリーブ オークラン シルバーリーフ 美しい樹形

チタノタ 姫厳竜

【現品】アガベ アテナータ 白斑入り（アテヌアータ）白覆輪 １０号 MR番



ブッドレア バタフライキャンディ リラスイートハート 送料込み 低木

輸入後、絞り育ててきてます

新製品 高品質 多肉植物 ハオルチア アガベ 専用鉢 方丸型 注文よろしく^_^

かなり鋸歯や棘も厳つくまとまり

光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン パキラ下葉付き126

ポテンシャル強めな株です

【3/13更新】352★大株★凄い発色の底オーレアの抜け感★リバーシブルオーレア



時の秒針@購入前コメント下さい！様専用多肉植物アガベ チタノタ+12#+160#

トップのスピン、ウネリも厳つくでており今後

"希少" ユッカ リネアフォリア 5ヘッド ②

楽しみな株です

ユッカ リギダ 8号 大型大株



アガベ チタノタ ホワイトファイヤー 白火焔 ④ 鬼姫③

室内ですので虫食いや枯れもありません

バラ 挿し木苗 ヨハネPⅡ あーぴん様専用



ぷにこ様専用 スヴニールドゥドクトルジャーメイン

抜き苗にて発送予定です

ビガクシダ willinckii 月光爪哇 ゲッコウジャワ 4



プラ鉢

たまに値下げしますので売り切り完結

シャークバイト 子株

早い者勝ちです

新種 アンソニークイーン 多肉植物 韓国苗

尚、他にも出してる為売れ次第

【入手困難】モリンガのオバリフォリアの抜き苗

取り下げますのでご了承ください

ハオルチア① 万象錦+玉扇錦 10本



姫厳竜 × 白鯨錦 陽炎 hyb 強棘 極上糊斑 アガベ チタノタ 2苗

チタノタ

アグラオネマ ピクタム T-100819-b-3 激レア‼︎

アガベ

多肉植物（ビーハウスさん）ラウリンゼ×ルンデリー 葉挿し苗②

ユッカ

リラシナ錦668 美しい大苗 抜き苗 多肉植物

ロストラータ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございますチタノタ 姫厳竜輸入後、絞り育ててきてますかなり鋸歯や棘も厳つくまとまりポテンシャル強めな株ですトップのスピン、ウネリも厳つくでており今後楽しみな株です室内ですので虫食いや枯れもありません抜き苗にて発送予定ですたまに値下げしますので売り切り完結早い者勝ちです尚、他にも出してる為売れ次第取り下げますのでご了承くださいチタノタアガベユッカロストラータ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

チタノタ バケモノ 親株 アガベ光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン 欅ケヤキ180フィロデンドロン ビペンニフォリウム ヴァイオリン 斑入りAglaonema pictum “NIRVASH” AZ便Pulau Nias