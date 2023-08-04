【爆売り！】 銀貨 トケラウ 2ドル １枚 希少 ヒベルニア その他

2022年 南太平洋の島国 トケラウから ヒベルニア女神の1オンス銀貨です。
糸魚川妖精ラベンダー翡翠海石
トケラウ 銀貨 2ドル ヒベルニア 希少 １枚
状 態： 未使用に近い綺麗な状態です。
ガチャガチャ 本体 昭和レトロ
詳しくは 写真でご確認ください。
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配 送： メルカリ便の送料を含んだ価格です。
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〈トケラウ 2ドル〉
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サイズ： 約 38mm直径
純金 大日本除虫菊株式会社８０周年記念 金鳥の玉子 希少品
重 量： 約 31.1g
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素 材： 銀 .9999
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図 柄： 表 エリザベス女王2世
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裏 女神ヒベルニア
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他サイトでも出品しておりますので、取引が成立しましたらこちらは削除させて頂きます。
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2022年 南太平洋の島国 トケラウから ヒベルニア女神の1オンス銀貨です。状 態： 未使用に近い綺麗な状態です。 詳しくは 写真でご確認ください。配 送： メルカリ便の送料を含んだ価格です。〈トケラウ 2ドル〉 サイズ： 約 38mm直径 重 量： 約 31.1g 素 材： 銀 .9999 図 柄： 表 エリザベス女王2世 裏 女神ヒベルニア他サイトでも出品しておりますので、取引が成立しましたらこちらは削除させて頂きます。