◆新品(1年間保証付き) 定価:96,800円

◆SX522(オールウォールナット(胡桃)無垢材) 50弁最人気商品 純国内生産

◆Sankyoオルフェウス50弁ムーブメント(当店出荷のメカには必ず「ORPHEUS」が刻印されています。)サンキョー製曲目シート、メカ上部はガラス嵌め込み 。

曲: 以下のビートルズ/THE BEATLES3曲をシリンダー3回転に渡って演奏します。

(1) ♪レットイットビー/Let It Be

(2) ♪イエスタデイ/Yesterday

(3) ♪ヘイジュード/Hey Jude

<このオルゴールの仕組み>

このタイプのオルゴールは1回転演奏するごとにシリンダーが0.5ミリほど横へスライドし2回転め以降、全く別の演奏ができるようになっています。(この時、残りの2回転分のピン群は弁と弁(歯と歯)の間を何も触れずに通過していきます。)このオルゴールは3パーツ(or 3曲)入りですので合計3回転で3つの異なるパート(曲)を演奏するとても精巧な仕組みです。

<送料無料>

・この製品は創業20年以上のオルゴール専門店より出荷いたします。アフターケアも万全です。

・専用GIFTボックス入り。

・ただいまラッピングサービス(無料)を実施中です。ご希望のお客様は包装紙(アルファベット)とリボン(数字)をお知らせください。(ご指定はお早めに(ご落札直後くらいまでに)お願いいたします)

★他にも100曲以上(50弁、72弁)を出品していますので是非「オルゴール オルフェウス」で検索してみてください。

▼この商品は外国人の方、海外転送する方(又は転送拠点を登録住所にしている方、転売目的の方へは販売できません。代行業者お断り。

▼せどり写真違法コピー、海外掲載絶対お止め下さい。発見次第販売もいたしませんし、違法悪質セラー英文公開(現地、日本、全世界から見える)します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

◆新品(1年間保証付き) 定価:96,800円◆SX522(オールウォールナット(胡桃)無垢材) 50弁最人気商品 純国内生産◆Sankyoオルフェウス50弁ムーブメント(当店出荷のメカには必ず「ORPHEUS」が刻印されています。)サンキョー製曲目シート、メカ上部はガラス嵌め込み 。曲: 以下のビートルズ/THE BEATLES3曲をシリンダー3回転に渡って演奏します。 (1) ♪レットイットビー/Let It Be (2) ♪イエスタデイ/Yesterday (3) ♪ヘイジュード/Hey Jude<このオルゴールの仕組み>このタイプのオルゴールは1回転演奏するごとにシリンダーが0.5ミリほど横へスライドし2回転め以降、全く別の演奏ができるようになっています。(この時、残りの2回転分のピン群は弁と弁(歯と歯)の間を何も触れずに通過していきます。)このオルゴールは3パーツ(or 3曲)入りですので合計3回転で3つの異なるパート(曲)を演奏するとても精巧な仕組みです。<送料無料>・この製品は創業20年以上のオルゴール専門店より出荷いたします。アフターケアも万全です。・専用GIFTボックス入り。・ただいまラッピングサービス(無料)を実施中です。ご希望のお客様は包装紙(アルファベット)とリボン(数字)をお知らせください。(ご指定はお早めに(ご落札直後くらいまでに)お願いいたします)★他にも100曲以上(50弁、72弁)を出品していますので是非「オルゴール オルフェウス」で検索してみてください。▼この商品は外国人の方、海外転送する方(又は転送拠点を登録住所にしている方、転売目的の方へは販売できません。代行業者お断り。▼せどり写真違法コピー、海外掲載絶対お止め下さい。発見次第販売もいたしませんし、違法悪質セラー英文公開(現地、日本、全世界から見える)します。

