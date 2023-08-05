【爆売り！】 ガーデンパーティー　30 TPM 黒 トートバッグ

❣️ピコタン、ガーデンパーティー多数出品中❣️

■BOTTEGA VENETA（ボッテガ）良品 / トートバッグ/ベージュ系



《JACQUES LE CORRE（ジャック・ル・コー）》リスボン 大 グリーン

❣️購入前にコメントお願いいたします❣️

HERMES ガーデンパーティ PM ブラック ハンドバッグ



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❣️エルメスバッグ、こちらでいくつか売却しています。すべて本物です。

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本物ですか？や、疑いのコメントはブロックさせていただきます。

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★保存袋、新しいものお付けします

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★箱はありません

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エルメスにて購入したガーデンパーティーです。

訳あり値下げ！CHANEL キャビアスキントート復刻 チャーム. ゴールド

出国の際、成田空港のエルメスでお取置きで購入したものです。

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CELINE セリーヌ トートバッグ PVC レザー マカダム

バーキン、ケリーがメインとなり、

LOUIS VUITTON ルイヴィトン マヒナL レザー トートバッグ

ガーデンパーティー、ピコタンの出番がないので、思い切ってお譲りすることにしました。

Chloe WOODY スモール トートバッグ used 美品 限界値下げ済み



新品未使用 印傳屋 鹿革 漆 バック 黒 保存袋付き M008

使用感、角スレ、バッグ中の汚れあります。

ヴィンテージ CELINEバッグ M13

一年に2.3回使用するかどうかの品ですが、

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子供がいるため、惜しみなく普段使いしておりました。

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ADMJ エーディーエムジェイ バンダナ柄トートバック 黒

現在、ガーデンパーティーの黒は高額です。

■Chloe（クロエ）良品 / レザー / ハンドバッグ/ アイボリー×ブラック

そしてエルメス店舗でも購入はほぼ不可能です。

EMILIO PUCCIエミリオプッチ新作カコバッグ BUCKET BAG

使用感ありですが、普段使いにガンガン使いたい方にぜひお譲りさせていただきたいと思います。

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美品☆エルベシャプリエ 707c ネイビー×シルバー×ドラジェタグ☆Mサイズ

売るつもりが全くなかったので、購入時のレシートなどはありません。

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こちらですでにピコタン2つお譲りしておりますが、間違いなく本物です。

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日本限定 ヴァレクストラ Jバッグ

細かい方は購入をご遠慮くださいませ。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

❣️ピコタン、ガーデンパーティー多数出品中❣️❣️購入前にコメントお願いいたします❣️❣️エルメスバッグ、こちらでいくつか売却しています。すべて本物です。本物ですか？や、疑いのコメントはブロックさせていただきます。エルメス ガーデンパーティー 30 TPM 黒 ブラック刻印N★保存袋、新しいものお付けします★箱はありませんエルメスにて購入したガーデンパーティーです。出国の際、成田空港のエルメスでお取置きで購入したものです。バーキン、ケリーがメインとなり、ガーデンパーティー、ピコタンの出番がないので、思い切ってお譲りすることにしました。使用感、角スレ、バッグ中の汚れあります。一年に2.3回使用するかどうかの品ですが、子供がいるため、惜しみなく普段使いしておりました。現在、ガーデンパーティーの黒は高額です。そしてエルメス店舗でも購入はほぼ不可能です。使用感ありですが、普段使いにガンガン使いたい方にぜひお譲りさせていただきたいと思います。売るつもりが全くなかったので、購入時のレシートなどはありません。こちらですでにピコタン2つお譲りしておりますが、間違いなく本物です。細かい方は購入をご遠慮くださいませ。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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