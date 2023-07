ご訪問、ありがとうございます^_^

採寸情報

裄丈=約85cm

着丈=約69cm

素人採寸になりますので、誤差はあります。

M SHO様専用商品



タグなどが無く、サイズが分かりませんが、L〜LLくらいだと思います。

倉庫から出てきた、なかなか出ないレア品になります。

DAMBUSTERS starter ハーフジップナイロンジャケット 未使用



未使用品にはなりますが、経年による傷や汚れなどあるかもしれません。

気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。

宜しくお願い致します。

a-115

DAMPERS

starter

スターター

ナイロンジャケット

ミリタリー

レア

希少

昭和

レトロ

ビンテージ

ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 新品、未使用

ご訪問、ありがとうございます^_^DAMBUSTERS starter ヴィンテージ 60s-80s ハーフジップナイロンジャケット 未使用採寸情報裄丈=約85cm着丈=約69cm素人採寸になりますので、誤差はあります。タグなどが無く、サイズが分かりませんが、L〜LLくらいだと思います。倉庫から出てきた、なかなか出ないレア品になります。未使用品にはなりますが、経年による傷や汚れなどあるかもしれません。気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。a-115DAMPERSstarter スターター ナイロンジャケットミリタリーレア希少昭和レトロビンテージヴィンテージ

